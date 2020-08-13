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Жизнь

Барнаульскую горэлектросеть возглавил экс-депутат Александр Ященко

С 6 августа генеральным директором Барнаульской горэлектросети стал Александр Ященко, сообщили в пресс-службе компании.

Александр Ященко.
Александр Ященко.
пресс-служба БГЭС

Новый руководитель имеет степень кандидата экономических наук и большой опыт управленческой работы. На новой должности он планирует заняться повышением эффективности деятельности компании и оптимизацией ее рабочих процессов.

Предыдущий гендиректор БГЭС Иван Василиади занимал свою должность с 2009 года.

О причинах нового назначения пресс-служба Барнаульской горэлектросети ничего не сообщает.

Что известно об Александре Ященко

Он возглавлял крупные предприятия, в том числе в сфере ЖКХ: был гендиректором Краснодарского водоканала, Автономной теплоэнергетической компании.

С 1996 по 1998 год работал на кондитерской фирме «Алтай». Замещал должность ведущего специалиста комитета по промышленности администрации Алтайского края до 2001 года.

С 2001 по 2003 год был директором по персоналу на алтайском шинном заводе. В 2004—2008 годах был депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов.

С 1998 года также работал конкурсным управляющим, проводил банкротство таких предприятий, как Барнаульский завод технического углерода, Курское химволокно и многих других (всего более 20).

В 2003 — 2004 занимал должность советника генерального директора «Алтайэнерго», потом ушел на пост директора по развитию корпоративному управлению Независимой энергосбытовой компании.

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