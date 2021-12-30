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Жизнь

Барнаульскую новогоднюю елку признали одной из самых дорогих в России

«Коммерсант» составил рейтинг самых дорогих новогодних елок в стране, среди которых оказалась главное украшение из Барнаула.

Предновогодний Барнаул.
Предновогодний Барнаул.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Первое место заняла 35-метровая елка в Казани стоимостью 42,8 млн рублей. Собирают ее из металлических конструкций, к которым крепятся 6 тыс. веток.

Украшают елку 640 гирлянд, более 93 тыс. светодиодов и 12 световых пушек полного вращения.

На втором месте 30-метровая елка из Белгорода стоимостью 18,5 млн рублей, на третьем — самая высокая в стране 55-метровая елка в Красноярске за 16 млн рублей.

Барнаульская елка стоимостью 8,2 млн рублей занимает 6 место в рейтинге.

«На площади Сахарова в Барнауле перед Новым годом соорудили ледовый городок и елку. Ее украсили светодиодными нитями. Кроме того, вокруг установили 13 ледовых барельефов», — отмечает издание.

Елка в Санкт-Петербурге на 10 месте, ее стоимость — 5,2 млн рублей, а высота — 35 метров.

Примечательно, что в рейтинг не попала 28-метровая елка в Москве, которую установили и нарядили на Соборной площади в Кремле.

Ранее altapress.ru показал, как краевую столицу украсили в канун 2022 года — предновогодние огни на фото.

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