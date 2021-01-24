Барнаульскую новостройку с «качающейся стеной» еще раз проверит госинспекция

Ранее паблик опубликовал видео, на котором показали качество строящегося дома по улице Крупской.

«Вот это у них перевязка между кирпичами. Уличная сторона, там лететь эгегей. Я боюсь на нее облокотиться, упадет эта стенка. Отлично строят таджики, прекрасно. А кирпичи у них снаружи так криво лежат. У них сетка между кладкой капроновая — капрон, рвется… это сетка кладочная у них. Плюс вот такие дыры. И весь кирпич ни на чем не держится. Сейчас подойди по углу пни и он выпадет», — прокомментировал мужчина дом изнутри.