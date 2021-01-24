Барнаульскую новостройку с «качающейся стеной» еще раз проверит госинспекция

Ранее паблик опубликовал видео, на котором показали качество строящегося дома по улице Крупской.
«Вот это у них перевязка между кирпичами. Уличная сторона, там лететь эгегей. Я боюсь на нее облокотиться, упадет эта стенка. Отлично строят таджики, прекрасно. А кирпичи у них снаружи так криво лежат. У них сетка между кладкой капроновая — капрон, рвется… это сетка кладочная у них. Плюс вот такие дыры. И весь кирпич ни на чем не держится. Сейчас подойди по углу пни и он выпадет», — прокомментировал мужчина дом изнутри.
По словам руководителя Государственной инспекции Алтайского края Олега Веремеинко, проверку дома проводили в сентябре-октябре 2020 года и выявили нарушения.
К примеру, нашли отклонения требований проектной документации по устройству наружных стен. Выдали предписание, и в середине января застройщик доложил об устранении нарушений.
«Мы не допустим, чтобы дом строился не в соответствии с проектной документацией, прошедшей экспертизу», — заверил Веремеинко.
25 и 26 января сотрудники госинспекции вновь проверят новостройку. Если найдут нарушения, выдадут новое предписание.