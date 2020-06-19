Барнаульскую поликлинику экстренно закрыли на карантин

Поликлинику № 10 Барнаула закрыли для приема пациентов как минимум на неделю, пишет «Банкфакс». В учреждении обнаружили коронавирус.

Сотрудница поликлиники сообщила, что у одного из ее коллег подтвердился коронавирус. Учреждение закрыли на неделю, но срок может измениться в зависимости от ситуации.

В поликлинике проводят необходимые дезинфекционные мероприятия.

Барнаульцы, дети которых получали в этой поликлинике справки для поездки в загородные лагеря, оказались в затруднительной ситуации, добавляет здание.

Родителям якобы отказывают в получении документа и заявляют, что заведующей отделением на месте нет. Некоторым предлагают попробовать пройти осмотр платно, но у людей нет на руках медицинских карт, которые остались в поликлинике.

Официальных комментариев от минздрава по этому поводу пока нет.