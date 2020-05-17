Барнаульца «из-за женской ревности» лишили Гэндальфа, которого он воспитывал пять лет

Житель Барнаула Роман Жданкин рассказал в своем Instagram о том, что собаку по кличке Гэндальф, которую он воспитывал 5 лет, забрала хозяйка пса по документам.

«Гэндальф прожил с нами 5 лет и радовал вас своими фото во многих пабликах Барнаула. К сожалению документально Гэндальф не был нашей собакой и девушка, которая является по документам хозяйкой собаки, решила спустя 5 лет забрать его. Мы ни чего не смогли сделать в этой ситуации и потеряли члена семьи. Мы не знаем, как собака переживет разлуку с нами, но очень надеемся, что у самого доброго пса все будет хорошо», — написал Роман.

Как разъяснили в паблике «Инцидент Барнаул», собаку купили, когда Роман был в отношениях с хозяйкой Гэндальфа. После расставания она решила оставить пса.

Однако через пять лет, после женитьбы Романа на новой возлюбленной, бывшей девушке срочно понадобилась собака. По словам мужчины, она буквально начала терроризировать всех его родных — писать, звонить, жаловаться в полицию и не только.

«Из-за женской ревности и глупого „хочу обратно себе игрушку“ страдает в первую очередь собака», — отметил барнаулец.

В своем «посте разлуки» Роман написал, что его история послужит кому-то примером. Ведь когда покупаешь собаку, должен понимать, что несешь колоссальную ответственность и не можешь распоряжаться животным, как игрушкой.