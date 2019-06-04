Барнаульца оштрафовали за незаконный лай собаки в квартире

Административная комиссия Ленинского района Барнаула оштрафовала мужчину на 600 рублей за то, что его собака громко лаяла в квартире. Мужчина пытался оспорить штраф за собачий лай в суде. Но добился только небольшого снижения размера штрафа.

Собачьи децибелы не измеряли

О лае собаки Ильи П. заявила в комиссию, судя по материалам суда, его соседка сверху. Оштрафовали мужчину за то, что он допустил нарушение краевого закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан».

Мужчина со штрафом не согласился и обратился в суд. Он заявил, что вой и лай собак не зависит от воли человека, а поэтому не подпадает под действие закона «О тишине».

Кроме того, надо учитывать нормативы допустимого уровня шума от лая собаки, считал хозяин пса. Привлекать владельца домашнего животного к ответственности только за сам факт лая без учета уровня шума незаконно, заявил он.

Между тем, при вынесении постановления административной комиссией не учитывался допустимый уровень шумового воздействия, установленный санитарными правилами и нормами. Факт превышения уровня шума не доказан, так как замеры уровня шума от лая собаки не были сделаны. Более того, он заявил, что собака вообще не лаяла, а соседка из верхней квартиры его оговаривает.

Вообще лает постоянно

Соседку, ее гостью и старшую по дому вызвали в суд и они подтвердили, что собака лаяла. примерно в 13.15−13.45. Между тем, в краевом законе «О тишине» указано, что в, частности, в квартирах запрещено шуметь с 13.00 до 15.00.

Кроме того, вызвали еще одного свидетеля из этого дома — та заявила, что собака гражданина П. вообще лает постоянно.

В итоге судья, сославшись на закон «О тишине», отметила: владельцы домашних животных обязаны принимать меры по обеспечению тишины и покоя граждан, а мужчина этого не сделал — допустил лай. Но меру наказани ему все же изменили: он должен заплатить не 600 рублей, как решила комиссия, а 500 рублей.

Судебное решение опубликовано в ГАС «Правосудие» в конце мая.