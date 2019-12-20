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Жизнь

Барнаульца оштрафовали за то, что он выбрасывал в контейнер «неправильные» отходы

Житель Барнаула получил штраф за то, что складировал в мусорный контейнер не твердые коммунальные отходы, сообщили в пресс-службе краевого минприроды.

Мусор.
Мусор.
CCO

Мужчину обязали заплатить тысячу рублей. Оказалось, что он выбросил в бункер-накопитель на улице Транзитная отходы, не относящиеся к твердым коммунальным. Заявление на него написала жительница многоквартирного дома, рядом с которым установлен мусорный контейнер.

Горожанка заметила, что мужчина постоянно выбрасывает строительные отходы. Из-за этого контейнер был переполнен, а рядом с ним образовался беспорядок.

«Во время очередного приезда автомобиля со стройкой, женщина обратилась в полицию. Сотрудники МВД составили протокол и передали в отдел регионального государственного экологического надзора минприроды края. Госинспекторами было принято решение оштрафовать нарушителя на тысячу рублей», — уточняют в министерстве.

В минприроды напоминают, что с июня 2019 года ужесточилась ответственность в области обращения с отходами как для юридических, так и физических лиц.

За размещение любых отходов на почве в соответствии с ч.4 ст. 8.2. КоАП РФ нарушителям грозит штраф в размере:

  • на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;
  • на должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей;
  • на ИП от 40 000 до 50 000 рублей;
  • на юридических лиц от 300 000 до 400 000 рублей.
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