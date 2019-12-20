Барнаульца оштрафовали за то, что он выбрасывал в контейнер «неправильные» отходы

Мужчину обязали заплатить тысячу рублей. Оказалось, что он выбросил в бункер-накопитель на улице Транзитная отходы, не относящиеся к твердым коммунальным. Заявление на него написала жительница многоквартирного дома, рядом с которым установлен мусорный контейнер.
Горожанка заметила, что мужчина постоянно выбрасывает строительные отходы. Из-за этого контейнер был переполнен, а рядом с ним образовался беспорядок.
«Во время очередного приезда автомобиля со стройкой, женщина обратилась в полицию. Сотрудники МВД составили протокол и передали в отдел регионального государственного экологического надзора минприроды края. Госинспекторами было принято решение оштрафовать нарушителя на тысячу рублей», — уточняют в министерстве.
В минприроды напоминают, что с июня 2019 года ужесточилась ответственность в области обращения с отходами как для юридических, так и физических лиц.
За размещение любых отходов на почве в соответствии с ч.4 ст. 8.2. КоАП РФ нарушителям грозит штраф в размере:
- на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей;
- на должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей;
- на ИП от 40 000 до 50 000 рублей;
- на юридических лиц от 300 000 до 400 000 рублей.