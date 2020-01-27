Барнаульца оштрафовали за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии

В октябре 2019 года мужчина произвел запуск летательного аппарата «DJI Mavic 2 Pro» над зданием регионального управления Росгвардии.
«Вопреки требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных правил использования воздушного пространства беспилотный летательный аппарат эксплуатировался без соответствующих разрешений органов Единой системы организации воздушного движения и местного самоуправления», — рассказали в прокуратуре.
Правонарушитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. рублей.