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Жизнь

Барнаульца оштрафовали за запуск квадрокоптера над зданием Росгвардии

Житель Барнаула незаконно использовал воздушное пространство над городом, запустив свой квадрокоптер для видеосъемки, сообщает Западно-Сибирская транпортная прокуратура.

ГУ МЧС мониторит обстановку на пляжах с помощью квадрокоптеров.
ГУ МЧС мониторит обстановку на пляжах с помощью квадрокоптеров.
22.mchs.gov.ru

В октябре 2019 года мужчина произвел запуск летательного аппарата «DJI Mavic 2 Pro» над зданием регионального управления Росгвардии.

«Вопреки требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных правил использования воздушного пространства беспилотный летательный аппарат эксплуатировался без соответствующих разрешений органов Единой системы организации воздушного движения и местного самоуправления», — рассказали в прокуратуре.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. рублей.

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