Барнаульца осудили за брошенный с балкона окурок, который привел к пожару и гибели человека

В Барнауле оставлен без изменения приговор суда в отношении мужчины, осужденного за причинение смерти по неосторожности, сообщает прокуратура Алтайского края.

В мае 2019 года барнаулец не затушил окурок и бросил его с балкона.

От такой небрежности произошло возгорание балкона на нижнем этаже. Пожар перекинулся в квартиру. В результате скончался хозяин жилья.

Осужденный вину признал и раскаялся. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы.

Также удовлетворены гражданские иски потерпевшей более чем на 500 тыс. рублей.

Как уточнили altapress.ru в прокуратуре, осужденный — престарелый мужчина, который имеет плохое состояние здоровья. В совокупности этих и иных причин судом назначено ограничение свободы сроком на один год.