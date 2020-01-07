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Жизнь

Барнаульца развели на 50 тысяч рублей при покупке в интернете музыкального оборудования

Алтайские полицейские разыскивают подозреваемых в мошенничестве, обманувших доверчивого жителя Барнаула, сообщает региональное МВД.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Барнаулец на одной из торговых площадок в Сети нашел объявление о продаже комплекса музыкального оборудования.

«Он списался с продавцом и договорился о перечислении денежных средств на карту банка. После перевода 50 000 рублей мужчина позвонил неизвестному для уточнения поступления денежных средств и отправки товара. Но телефон „продавца“ оказался отключенным», — рассказали в ведомстве.

Тогда мужчина 1979 года рождения понял, что его обманули мошенники. За помощью он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о том, что необходимо быть бдительным и не доверять незнакомым людям, тем более не переводить им деньги.

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