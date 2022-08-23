Барнаульцам бесплатно покажут несколько российских кинопремьер

Акция пройдет 27 августа, сообщает пресс-служба минкульта региона.
Зрители смогут посмотреть фильмы «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Пара из будущего» и «Чемпион мира».
Их покажут в кинозалах Алтайского, Благовещенского, Завьяловского, Змеиногорского, Ключевского, Кулундинского, Поспелихинского, Романовского, Родинского, Рубцовского, Каменского, Смоленского районов и городов Бийска, Заринска, Алейска, Славгорода, Яровое.
В Барнауле бесплатные показы пройдут в кинотеатрах «Премьера», «Мир», «Пионер», а также на открытой площадке в парке «Арлекино».
Кроме того, фильмы покажут на «Бирюзовой Катуни».
Ранее в барнаульском кинотеатре стартовали показы голливудского блокбастера «Тор: Любовь и гром».