23 августа
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Жизнь

Барнаульцам бесплатно покажут несколько российских кинопремьер

В Алтайском крае в седьмой раз пройдет всероссийская акция «Ночь кино». Жители Барнаула, других городов и районов смогут бесплатно посмотреть три российских фильма, премьера которых прошла совсем недавно.

Филипп Киркоров в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы", реж. Дмитрий Дьяченко (2021).
Филипп Киркоров в фильме "Последний богатырь: Посланник Тьмы", реж. Дмитрий Дьяченко (2021).
kinopoisk.ru

Акция пройдет 27 августа, сообщает пресс-служба минкульта региона.

Зрители смогут посмотреть фильмы «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Пара из будущего» и «Чемпион мира».

Их покажут в кинозалах Алтайского, Благовещенского, Завьяловского, Змеиногорского, Ключевского, Кулундинского, Поспелихинского, Романовского, Родинского, Рубцовского, Каменского, Смоленского районов и городов Бийска, Заринска, Алейска, Славгорода, Яровое.

В Барнауле бесплатные показы пройдут в кинотеатрах «Премьера», «Мир», «Пионер», а также на открытой площадке в парке «Арлекино».

Кроме того, фильмы покажут на «Бирюзовой Катуни».

Ранее в барнаульском кинотеатре стартовали показы голливудского блокбастера «Тор: Любовь и гром».

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