18 августа
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Жизнь

В барнаульском кинотеатре начали показывать голливудский фильм «Тор: Любовь и гром»

Кинотеатр «Пионер» в Барнауле начал показы голливудского фильма «Тор: Любовь и гром» студии Marvel. Блокбастер снял режиссер Тайка Вайтити.

Фильм "Тор: любовь и гром"
Фильм "Тор: любовь и гром"
kinopoisk.ru

Мировая премьера картины состоялась 23 июня этого года.

По сюжету, доктор Джейн Фостер, бывшая девушка Тора, заболевает раком и в поисках лечения отправляется в Новый Асгард. Там осколки Мьельнира, старого молота Тора, собираются воедино и наделяют Джейн божественными силами.

Тор вместе с Джейн придется сразиться с новым врагом — Горром Убийцей Богов (его сыграл Кристиан Бейл).

Показы фильма в барнаульском кинотеатре идут шесть раз в день: первый сеанс в 10:30, последний — в 22:10. Стоимость билета — 190−280 рублей.

Ранее «Пионер» выпустил без лицензии в прокат голливудские блокбастеры «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»,"Бэтмен", «Мир Юрского периода: Господство», а также «Миньоны: Грювитация».

Напомним, голливудские блокбастеры не показывают в России со 2 марта.

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