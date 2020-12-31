Барнаульцам напомнили, куда звонить в случае ЧП

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.
Диспетчерские службы в районных администрациях:
- Железнодорожный район — 62−56−95,
- Индустриальный район — 47−51−83,
- Ленинский район — 54−44−49,
- Октябрьский район — 24−74−98,
- Центральный район — 63−08−25.
ЖКХ
- Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) — 28−22−00,
- Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) — 29−91−88, 38−06−16,
- Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) — 59−97−10.
- Диспетчерская «Эко-Комплекс» — 50−45−34 (вопросы вывоза бытовых отходов),
- Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» — 50−43−60 (вопросы уборки снега с улично-дорожной сети).
Коммунальная авария на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна.
barnaul.org.
Автомобилистам
- Дежурная часть ГИБДД Барнаула — 39−35−86,
- Аварийный комиссариат — 88007000070.
Транспорт
- Барнаульский автовокзал (единая справочная) — 61−79−79,
- Железнодорожный вокзал — 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный),
- Аэропорт Барнаула — 54−30−09,
- Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) — 46−99−86,
- Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) — 717−820, 558−866.
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru
Экстренные службы
- Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны — 01 (с мобильного телефона — 101),
- Полиция — 02,
- Скорая помощь — 03,
- Аварийная газовая служба — 04,
- Аварийная газовая служба (природный газ) — 43−55−55,
- «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 65−82−19,
- Экстренный вызов спецслужб — 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).