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31 декабря
Жизнь

Барнаульцам напомнили, куда звонить в случае ЧП

Впереди долгие новогодние выходные, в которые может произойти все, что угодно. Барнаульцам напомнили телефоны экстренных и диспетчерских служб, по которым можно позвонить в случае происшествий и нештатных ситуаций.

Девушка с телефоном.
Девушка с телефоном.
СС0

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29−91−88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

  • Железнодорожный район — 62−56−95,
  • Индустриальный район — 47−51−83,
  • Ленинский район — 54−44−49,
  • Октябрьский район — 24−74−98,
  • Центральный район — 63−08−25.

ЖКХ

  • Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) — 28−22−00,
  • Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) — 29−91−88, 38−06−16,
  • Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) — 59−97−10.
  • Диспетчерская «Эко-Комплекс» — 50−45−34 (вопросы вывоза бытовых отходов),
  • Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» — 50−43−60 (вопросы уборки снега с улично-дорожной сети).
Коммунальная авария на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна.
Коммунальная авария на пересечении проезда Базовый и улицы Солнечная Поляна.
barnaul.org.

Автомобилистам

  • Дежурная часть ГИБДД Барнаула — 39−35−86,
  • Аварийный комиссариат — 88007000070.

Транспорт

  • Барнаульский автовокзал (единая справочная) — 61−79−79,
  • Железнодорожный вокзал — 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный),
  • Аэропорт Барнаула — 54−30−09,
  • Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) — 46−99−86,
  • Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) — 717−820, 558−866.
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
Лед на остановках, общественный транспорт в Барнауле
altapress.ru

Экстренные службы

  • Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны — 01 (с мобильного телефона — 101),
  • Полиция — 02,
  • Скорая помощь — 03,
  • Аварийная газовая служба — 04,
  • Аварийная газовая служба (природный газ) — 43−55−55,
  • «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю — 65−82−19,
  • Экстренный вызов спецслужб — 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).
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