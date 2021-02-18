Барнаульцам напомнили санкции за нарушение спокойствия

Шуметь в столице Алтайского края нельзя, между прочим, с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу включительно.
В выходные и праздничные дни утром добавляется еще один час — шум запрещен с 22:00 до 09:00.
Также есть «тихий час», при котором шум будет считаться нарушением ежедневно с 13:00 до 15:00.
Шумом считаются громкие звуки, которые создают неудобство соседям и окружающим. Например, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, сигнализация авто (если сработала три раза подряд), ремонт перфоратором и т д.
Нарушителям придется выплатить штраф от 500 до 3 тыс. рублей.
Должностные лица заплатят больше — от 1 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.