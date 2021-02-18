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Жизнь

Барнаульцам напомнили санкции за нарушение спокойствия

Административная комиссии в Барнауле рассмотрела 14 материалов по поводу нарушения тишины и покоя. И это только по Индустриальному району. 12 нарушителей получили штрафы на общую сумму 7 тыс. рублей. В мэрии напомнили о санкциях, которые грозят шумным барнаульцам.

Ремонт.
Ремонт.
СС0

Шуметь в столице Алтайского края нельзя, между прочим, с 22:00 до 08:00 с понедельника по пятницу включительно.

В выходные и праздничные дни утром добавляется еще один час — шум запрещен с 22:00 до 09:00.

Также есть «тихий час», при котором шум будет считаться нарушением ежедневно с 13:00 до 15:00.

Шумом считаются громкие звуки, которые создают неудобство соседям и окружающим. Например, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах, сигнализация авто (если сработала три раза подряд), ремонт перфоратором и т д.

Нарушителям придется выплатить штраф от 500 до 3 тыс. рублей.

Должностные лица заплатят больше — от 1 до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

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