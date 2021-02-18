Барнаульцам напомнили санкции за нарушение спокойствия

Административная комиссии в Барнауле рассмотрела 14 материалов по поводу нарушения тишины и покоя. И это только по Индустриальному району. 12 нарушителей получили штрафы на общую сумму 7 тыс. рублей. В мэрии напомнили о санкциях, которые грозят шумным барнаульцам.