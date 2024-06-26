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Жизнь

Барнаульцам отключили горячую воду. Адреса и дата включения

Капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Молодежной подходит к концу. Однако осталось демонтировать заглушки, чтобы ввести в работу новые трубопроводы. Об этом сообщает СГК.

Отмечается, что для работ необходимо отключить горячую воду.

С 10:00 26 июня до 10:00 следующего дня горячей воды не будет по адресам:

  • пр-кт. Комсомольский, 61, 63, 65а, 67, 67а, 69, 69а, 69б, 71, 71а.
  • пр-кт. Ленина, 38, 40, 40/5, 42, 46е, 46, 46в, 51, 53, 54, 54а, 54в, 55, 57, 57б, 59, 61, 63, 63а, 66, 67, 67а.
  • пр-кт. Социалистический, 112, 114.
  • ул. Деповская, 3, 4.
  • ул. Димитрова, 66, 62, 75, 62а.
  • ул. Кирова, 51а, 49, 49а.
  • ул. Максима Горького, 64, 63, 63а, 66, 68, 62, 67, 64а, 65, 61.
  • ул. Молодежная, 26, 28, 30, 32, 34.
  • ул. Партизанская, 44.
  • ул. Союза Республик, 31, 33, 35.
  • ул. Чкалова, 48, 50, 52а, 54.

Ранее сообщалось, что в Барнауле по четырем адресам нет холодной воды.

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