Капитальный ремонт тепловых сетей на ул. Молодежной подходит к концу. Однако осталось демонтировать заглушки, чтобы ввести в работу новые трубопроводы. Об этом сообщает СГК.

Отмечается, что для работ необходимо отключить горячую воду.

С 10:00 26 июня до 10:00 следующего дня горячей воды не будет по адресам:

пр-кт. Комсомольский, 61, 63, 65а, 67, 67а, 69, 69а, 69б, 71, 71а.

пр-кт. Ленина, 38, 40, 40/5, 42, 46е, 46, 46в, 51, 53, 54, 54а, 54в, 55, 57, 57б, 59, 61, 63, 63а, 66, 67, 67а.

пр-кт. Социалистический, 112, 114.

ул. Деповская, 3, 4.

ул. Димитрова, 66, 62, 75, 62а.

ул. Кирова, 51а, 49, 49а.

ул. Максима Горького, 64, 63, 63а, 66, 68, 62, 67, 64а, 65, 61.

ул. Молодежная, 26, 28, 30, 32, 34.

ул. Партизанская, 44.

ул. Союза Республик, 31, 33, 35.

ул. Чкалова, 48, 50, 52а, 54.

Ранее сообщалось, что в Барнауле по четырем адресам нет холодной воды.

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