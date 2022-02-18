Барнаульцам показали, как позеленеет парк «Юбилейный» к 2027 году после благоустройства

В Барнауле разработали макет благоустройства парка «Юбилейный», работы в котором займут не менее пяти лет, сообщает мэрия города.

Макет обновленного парка «Юбилейный» установили в администрации Барнаула.

«Его разработал институт архитектуры и дизайна АлтГТУ. Макет представляет собой полную концепцию благоустройства парка», — рассказали в мэрии.

Власти подчеркнули, что на макете можно увидеть «впечатляющий масштаб запланированных работ».

В мэрии отметили, что на выполнение всех запланированных работ потребуется около пяти лет. К обустройству парка приступят в 2022 году.

Дело в том, что площадь территории составляет более 50,2 га, а поэтому выполнить комплексное благоустройство за один год не представляется возможным.

Ранее в Барнауле обсудили благоустройство «Юбилейного». Получится оригинальная точка притяжения — природный парк со множеством различных функциональных площадок, в том числе спортивных, детских, игровых, с зонами отдыха и развлечения.