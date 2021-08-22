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Жизнь

Барнаульцам пообещали приятный «дорожный сюрприз»

Работы по нанесению дорожной разметки продолжаются в Барнауле. При этом в городской администрации обещают увеличить площадь дорог, на которых разметку будут наносить термопластиком.

Дорожная разметка.
Дорожная разметка.
barnaul.org.

Как сообщили в мэрии, в первую очередь в краевой столице обновляют дорожную разметку у общеобразовательных организаций. На территории 23 школ она уже нанесена, еще на 15 объектах работы выполняются.

Городские власти заверяют, что до 25 августа новая дорожная разметка появится на 59 пешеходных переходах, имеющих выход на проезжую часть.

«Кроме того, выполняются работы по нанесению разметки на дорогах общего пользования. Стоит отметить, что в этом году увеличилась площадь дорог, на которых разметку будут наносить термопластиком. Применение этого материала позволит обеспечить наличие разметки на улично-дорожной сети в зимний и весенние периоды 2022 года, так как технология значительно увеличивает срок службы покрытия дороги», — добавляют в администрации.

До конца октября на дорогах Барнаула будет нанесено порядка 13 тысяч квадратных метров дорожной разметки из термопластичных материалов.

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