Барнаульцам предлагают подарить ненужные велосипеды детям

В Барнауле решили организовать благотворительную акцию и подарить нуждающимся детям велосипеды. В прошлый раз такая акция осчастливила 12 детей, рассказал организатор Антон Кокорин.

Отдать можно старый или ненужный велосипед для детей от 2 до 15 лет.

Марка и состояние значения не имеют. Все велики отремонтируют и подарят нуждающимся детям.

«Пару лет назад, мы проводили акцию, где предложили жителям Барнаула подарить ненужные велосипеды нуждающимся детям. Нам привозили старые, новые и сломанные велосипеды. В итоге, из 15 велосипедов нам удалось отремонтировать 12. Прошло 3 года, а ещё помню эти счастливые лица! Первые велосипеды мы вручали в онкологическом центре. Дети были так рады этим подаркам. Одна из матерей была так благодарна, что обняла незнакомую женщину от радости. Такие моменты врезаются в твою память навсегда», — поделился Антон Кокорин на своей странице «Вконтакте».



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Велосипеды будут приниматься с 13 по 30 мая, в магазине-прокате СНЕГ-boardshop Ленина 54в с 10 до 19−30 каждый день.

Также организаторы ищут волонтера, который готов забирать велосипеды и доставлять в точку сбора.