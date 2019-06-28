Барнаульцам предлагают сдать раздельно мусор

29 июня в Барнауле проведут экологическую акцию «Мусора. Больше. Нет». Сдать вторсырье можно будет в двух стационарных точках и в 33 мобильных. Акция по раздельному сбору мусора начнется в 10 часов в парке спорта Алексея Смертина.

Почему в этом стоит участвовать?

Уже не первый год экологическая организация «Мусора. Больше. Нет, Барнаул» проводит мероприятия по раздельному сбору и переработке вторичного сырья. Участвуя в акции «Разделяя Сохраняй», барнаульцы смогут не только сдать накопившийся мусор и сделать город чище, но и выиграть приз.

Организаторы акции дарят победителям розыгрыша два билета на музыкальный арт & йога фестиваль RAWA. Для этого нужно принести чистое вторсырье на стационарные точки и получить порядковый номер у волонтеров RAWA, зайти в официальную группу «ВКонтакте» или Instagram и оставить порядковый номер в комментарии под постом. Розыгрыш билетов проведут 1 июля в 21:00.

Что можно и нельзя сдавать?

Перед тем как отправиться на точки сбора, очистите и разделите вторсырье по видам. Вид определяет маркировка на пластиковой бутылке. Узнать ее просто — это значок треугольника из стрелочек, в котором или рядом с которым указана цифра или принятое сокращенное название пластика. Подробности можно узнать на сайте.

В переработку принимается:

пластик с маркировкой 1 , 2 , 4 , 5-твердый ( бутылки для напитков , молочных и разливных продуктов; флаконы для моющих средств , бытовой химии , косметики; канистры для моторного и машинного масел; пластиковые крышки);

2 4 5-твердый бутылки для напитков молочных и разливных продуктов; флаконы для моющих средств бытовой химии косметики; канистры для моторного и машинного масел; пластиковые крышки); стекло;

макулатура;

металл;

одежда в нормальном состоянии для фондов помощи людям , попавшим в сложную ситуацию;

попавшим в сложную ситуацию; текстильная ветошь для переработки ( старые нейлоновые колготки , верх от нижнего белья , постельное белье и т. д.)

старые нейлоновые колготки верх от нижнего белья постельное белье и т. д.) картриджи от фильтров-кувшинов;

негабаритная сломанная бытовая техника и электроника , диски и рентген-снимки;

диски и рентген-снимки; просроченные медикаменты;

помощь для приюта «Ласка» ( лекарства для животных , игрушки , миски).

Не принимается:

пластик с маркировкой 5-мягкий ( упаковка от шоколада , круп , хлеба);

упаковка от шоколада круп хлеба); пластик без маркировки , пластик 3 , 6 , 7 видов ( пластиковые и картонные подложки для яиц , банки для упаковки сыпучих пищевых продуктов и разного рода пищевых жиров);

пластик 3 6 7 видов пластиковые и картонные подложки для яиц банки для упаковки сыпучих пищевых продуктов и разного рода пищевых жиров); смешанные пластики ( С/РР , РЕТ/LDPE);

С/РР РЕТ/LDPE); ртутные энергосберегающие лампы и градусники , батарейки.

Куда нужно принести вторсырье?

Стационарные точки:

12:00 — 15:00 — «Геомаркет» (пр. Ленина 154а, к1).

10:00 — 13:00 — парк спорта Алексея Смертина.

Мобильные точки:

10:00 — 10:20 — Телефонная , 54.

54. 10:30 — 11:00 — Северо-Западная , 226 ( район поликлиника № 10).

226 район поликлиника № 10). 11:10 — 11:45 — ТРЦ «Огни».

11:55 — 12:15 — Малахова , 62 ( «Новэкс»).

62 «Новэкс»). 12:25 — 12:45 — Малахова , 44.

44. 12:55 — 13:15 — Г. Титова , 9 ( недалеко от сквера).

9 недалеко от сквера). 10:00 — 10:20 — Малахова , 126а ( «Холди»).

126а «Холди»). 10:30 — 10:50 — Малахова , 123

123 11:00 — 11:20 — «Квартал 2000» ( между 13-м и 7-м домами)

между 13-м и 7-м домами) 11:30 — 11:50 — Малахова , 152

152 12:00 — 12:30 — пл. Адмирала Кузнецова

12:40 — 13:00 — ЖК «Балтийская крепость»