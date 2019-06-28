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Жизнь

Барнаульцам предлагают сдать раздельно мусор

29 июня в Барнауле проведут экологическую акцию «Мусора. Больше. Нет». Сдать вторсырье можно будет в двух стационарных точках и в 33 мобильных. Акция по раздельному сбору мусора начнется в 10 часов в парке спорта Алексея Смертина.

Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Почему в этом стоит участвовать?

Уже не первый год экологическая организация «Мусора. Больше. Нет, Барнаул» проводит мероприятия по раздельному сбору и переработке вторичного сырья. Участвуя в акции «Разделяя Сохраняй», барнаульцы смогут не только сдать накопившийся мусор и сделать город чище, но и выиграть приз.

Организаторы акции дарят победителям розыгрыша два билета на музыкальный арт & йога фестиваль RAWA. Для этого нужно принести чистое вторсырье на стационарные точки и получить порядковый номер у волонтеров RAWA, зайти в официальную группу «ВКонтакте» или Instagram и оставить порядковый номер в комментарии под постом. Розыгрыш билетов проведут 1 июля в 21:00.

Что можно и нельзя сдавать?

Перед тем как отправиться на точки сбора, очистите и разделите вторсырье по видам. Вид определяет маркировка на пластиковой бутылке. Узнать ее просто — это значок треугольника из стрелочек, в котором или рядом с которым указана цифра или принятое сокращенное название пластика. Подробности можно узнать на сайте.

В переработку принимается:

  • пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5-твердый (бутылки для напитков, молочных и разливных продуктов; флаконы для моющих средств, бытовой химии, косметики; канистры для моторного и машинного масел; пластиковые крышки);
  • стекло;
  • макулатура;
  • металл;
  • одежда в нормальном состоянии для фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию;
  • текстильная ветошь для переработки (старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и т. д.)
  • картриджи от фильтров-кувшинов;
  • негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентген-снимки;
  • просроченные медикаменты;
  • помощь для приюта «Ласка» (лекарства для животных, игрушки, миски).

Не принимается:

  • пластик с маркировкой 5-мягкий (упаковка от шоколада, круп, хлеба);
  • пластик без маркировки, пластик 3, 6, 7 видов (пластиковые и картонные подложки для яиц, банки для упаковки сыпучих пищевых продуктов и разного рода пищевых жиров);
  • смешанные пластики (С/РР, РЕТ/LDPE);
  • ртутные энергосберегающие лампы и градусники, батарейки.

Куда нужно принести вторсырье?

Стационарные точки:

12:00 — 15:00 — «Геомаркет» (пр. Ленина 154а, к1).
10:00 — 13:00 — парк спорта Алексея Смертина.

Мобильные точки:

  • 10:00 — 10:20 — Телефонная, 54.
  • 10:30 — 11:00 — Северо-Западная, 226 (район поликлиника № 10).
  • 11:10 — 11:45 — ТРЦ «Огни».
  • 11:55 — 12:15 — Малахова, 62 («Новэкс»).
  • 12:25 — 12:45 — Малахова, 44.
  • 12:55 — 13:15 — Г. Титова, 9 (недалеко от сквера).
  • 10:00 — 10:20 — Малахова, 126а («Холди»).
  • 10:30 — 10:50 — Малахова, 123
  • 11:00 — 11:20 — «Квартал 2000» (между 13-м и 7-м домами)
  • 11:30 — 11:50 — Малахова, 152
  • 12:00 — 12:30 — пл. Адмирала Кузнецова
  • 12:40 — 13:00 — ЖК «Балтийская крепость»
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  • 10:00 — 10:20 — парк «Эдельвейс» (с Юрина)
  • 10:30 — 10:50 — Юрина, 303 (район памятника Шукшину)
  • 11:00 — 11:20 — Народная площадь
  • 11:30 — 11:50 — мкрн. «Дружный»
  • 12:00 — 12:20 — Попова, 97
  • 12:30 — 12:50 — пл. Жукова (50 лет СССР, 51а)
  • 10:00 — 10:40 — Чайковского, 19
  • 11:00 — 11:30 — Змеиногорский тракт, 104 п/5
  • 11:50 — 12:20 — ТРЦ «Гулливер»
  • 12:30 — 13:00 — Крупской, 143
  • 13:10 — 13:40 — Красноармейский, 131
  • 10:00 — 10:20 — Приречная, (ЖК «Аквамарин»)
  • 10:30 — 10:50 — Комсомольский, 44
  • 11:00 — 11:20 — Чкалова, 57
  • 11:30 — 11:50 — ТЦ «Россия» (Ленина, 71)
  • 12:00 — 12:20 — Комсомольский, 87
  • 12:30 — 12:50 — ТРЦ «Пионер»
  • 10:00 — 10:20 — пос. Пригородный, ул. Жданова, 20
  • 10:30 — 10:50 — пос. Силикатный, Новосибирская, 16в
  • 11:10 — 11:40 — Энергетиков, 2
  • 11:50 — 12:10 — Павловский тракт, 303а.
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