Барнаульцам предлагают сдать раздельно мусор

Почему в этом стоит участвовать?
Уже не первый год экологическая организация «Мусора. Больше. Нет, Барнаул» проводит мероприятия по раздельному сбору и переработке вторичного сырья. Участвуя в акции «Разделяя Сохраняй», барнаульцы смогут не только сдать накопившийся мусор и сделать город чище, но и выиграть приз.
Организаторы акции дарят победителям розыгрыша два билета на музыкальный арт & йога фестиваль RAWA. Для этого нужно принести чистое вторсырье на стационарные точки и получить порядковый номер у волонтеров RAWA, зайти в официальную группу «ВКонтакте» или Instagram и оставить порядковый номер в комментарии под постом. Розыгрыш билетов проведут 1 июля в 21:00.
Что можно и нельзя сдавать?
Перед тем как отправиться на точки сбора, очистите и разделите вторсырье по видам. Вид определяет маркировка на пластиковой бутылке. Узнать ее просто — это значок треугольника из стрелочек, в котором или рядом с которым указана цифра или принятое сокращенное название пластика. Подробности можно узнать на сайте.
В переработку принимается:
- пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5-твердый (бутылки для напитков, молочных и разливных продуктов; флаконы для моющих средств, бытовой химии, косметики; канистры для моторного и машинного масел; пластиковые крышки);
- стекло;
- макулатура;
- металл;
- одежда в нормальном состоянии для фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию;
- текстильная ветошь для переработки (старые нейлоновые колготки, верх от нижнего белья, постельное белье и т. д.)
- картриджи от фильтров-кувшинов;
- негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентген-снимки;
- просроченные медикаменты;
- помощь для приюта «Ласка» (лекарства для животных, игрушки, миски).
Не принимается:
- пластик с маркировкой 5-мягкий (упаковка от шоколада, круп, хлеба);
- пластик без маркировки, пластик 3, 6, 7 видов (пластиковые и картонные подложки для яиц, банки для упаковки сыпучих пищевых продуктов и разного рода пищевых жиров);
- смешанные пластики (С/РР, РЕТ/LDPE);
- ртутные энергосберегающие лампы и градусники, батарейки.
Куда нужно принести вторсырье?
Стационарные точки:
12:00 — 15:00 — «Геомаркет» (пр. Ленина 154а, к1).
10:00 — 13:00 — парк спорта Алексея Смертина.
Мобильные точки:
- 10:00 — 10:20 — Телефонная, 54.
- 10:30 — 11:00 — Северо-Западная, 226 (район поликлиника № 10).
- 11:10 — 11:45 — ТРЦ «Огни».
- 11:55 — 12:15 — Малахова, 62 («Новэкс»).
- 12:25 — 12:45 — Малахова, 44.
- 12:55 — 13:15 — Г. Титова, 9 (недалеко от сквера).
- 10:00 — 10:20 — Малахова, 126а («Холди»).
- 10:30 — 10:50 — Малахова, 123
- 11:00 — 11:20 — «Квартал 2000» (между 13-м и 7-м домами)
- 11:30 — 11:50 — Малахова, 152
- 12:00 — 12:30 — пл. Адмирала Кузнецова
- 12:40 — 13:00 — ЖК «Балтийская крепость»
- 10:00 — 10:20 — парк «Эдельвейс» (с Юрина)
- 10:30 — 10:50 — Юрина, 303 (район памятника Шукшину)
- 11:00 — 11:20 — Народная площадь
- 11:30 — 11:50 — мкрн. «Дружный»
- 12:00 — 12:20 — Попова, 97
- 12:30 — 12:50 — пл. Жукова (50 лет СССР, 51а)
- 10:00 — 10:40 — Чайковского, 19
- 11:00 — 11:30 — Змеиногорский тракт, 104 п/5
- 11:50 — 12:20 — ТРЦ «Гулливер»
- 12:30 — 13:00 — Крупской, 143
- 13:10 — 13:40 — Красноармейский, 131
- 10:00 — 10:20 — Приречная, 2а (ЖК «Аквамарин»)
- 10:30 — 10:50 — Комсомольский, 44
- 11:00 — 11:20 — Чкалова, 57
- 11:30 — 11:50 — ТЦ «Россия» (Ленина, 71)
- 12:00 — 12:20 — Комсомольский, 87
- 12:30 — 12:50 — ТРЦ «Пионер»
- 10:00 — 10:20 — пос. Пригородный, ул. Жданова, 20
- 10:30 — 10:50 — пос. Силикатный, Новосибирская, 16в
- 11:10 — 11:40 — Энергетиков, 2
- 11:50 — 12:10 — Павловский тракт, 303а.