Барнаульцам предлагают выбрать общественную территорию для благоустройства

На благоустройство общественных территорий направят около 100 млн рулей. Это треть бюджета федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. Еще порядка 200 млн. пойдет на дворы города.
Антон Шеломенцев,
начальник комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
В рамках программы деньги идут на ремонт покрытий дорог и тротуаров, замену опор освещения, посадку деревьев и кустарников, замену малых архитектурных форм.
Исходя из затрат, которые в среднем уходят на благоустройство одного общественного пространства, выделенную сумму целесообразно направить на три участка. Однако все будут решать жители города, которые смогут проголосовать с 25 января по 7 февраля. Барнаульцам предложат на выбор 49 общественных пространств. Их список составили на старте программы.
Как пройдет голосование
Отбор территорий мэрия проведет открыто. Формы для голосования появятся на ее официальном сайте, соцсетях и информационных ресурсах Барнаула. Администрация не будет устанавливать ограничения по количеству голосов с одного IP-адреса.
«Мы ожидаем большое количество кликов из офисов в рабочее время. Там на одном IP-адресе могут работать несколько сотрудников, поэтому будет несправедливо, если кто-то не сможет проголосовать, — отметила Екатерина Андреева, председатель комитета по информационной политике. — Однако чтобы не провоцировать „накрутки“, мы планируем не отображать результат голосования сразу, а с отсрочкой».
1. Нагорный парк
Территория бывшего ВДНХ, часть туркластера «Барнаул — горнозаводской город».
2. Площадь Мира, аллея Целинников
Расположена в Ленинском районе между улицами Г. Исакова и А. Петрова.
3. Сквер Химиков
Расположен на Потоке за бывшим ДК «Химиков».
4. Ленинградская аллея
Расположена между улицами Ленинградская и Попова в Индустриальном районе. Ее главная достопримечательность — памятный знак «Воинам-сибирякам — участникам прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года».
5. Пешеходная зона на ул. Молодежной
Расположена от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского, в Железнодорожном районе города.
6. Площадь Адмирала Кузнецова
Расположена на пересечении улиц Шумакова и Балтийской в Индустриальном районе Барнаула.
Когда начнется благоустройство
По словам Шеломенцева, после того, как горожане примут решение, администрация города закажет разработку эскизного и проэктно-сметной документации. Примерно в июне предстоит определить подрядчика.
Антон Шеломенцев,
начальник комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи:
Барнаульцам предстоит выбрать территорию, а не проект благоустройства. Например, кто-то живет рядом с аллеей на ул. Георгия Исакова и постоянно гуляет там с детьми. Он хочет, чтобы там отремонтировали тротуар, добавили зелени, цветники, может детский городок. Он голосует за эту территорию. Мы не предлагаем проекты на стадии голосования. Согласитесь, не рационально разработать их для 49 участков и большую часть потом не использовать, потому что они устаревают.