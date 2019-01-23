Барнаульцам предлагают выбрать общественную территорию для благоустройства

25 января на официальном сайте администрации Барнаула начнется голосование за общественные территории, которую в 2019 году благоустроят по федеральной программе. На брифинге 23 января Антон Шеломенцев, начальник комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, отметил, что рациональнее выбрать три участка.

На благоустройство общественных территорий направят около 100 млн рулей. Это треть бюджета федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. Еще порядка 200 млн. пойдет на дворы города.

Антон Шеломенцев,

начальник комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи:

В рамках программы деньги идут на ремонт покрытий дорог и тротуаров, замену опор освещения, посадку деревьев и кустарников, замену малых архитектурных форм. Исходя из затрат, которые в среднем уходят на благоустройство одного общественного пространства, выделенную сумму целесообразно направить на три участка. Однако все будут решать жители города, которые смогут проголосовать с 25 января по 7 февраля. Барнаульцам предложат на выбор 49 общественных пространств. Их список составили на старте программы.

Автомобили в Барнауле. Вид на Барнаул с Нагорного парка. Анна Зайкова

Как пройдет голосование

Отбор территорий мэрия проведет открыто. Формы для голосования появятся на ее официальном сайте, соцсетях и информационных ресурсах Барнаула. Администрация не будет устанавливать ограничения по количеству голосов с одного IP-адреса.

«Мы ожидаем большое количество кликов из офисов в рабочее время. Там на одном IP-адресе могут работать несколько сотрудников, поэтому будет несправедливо, если кто-то не сможет проголосовать, — отметила Екатерина Андреева, председатель комитета по информационной политике. — Однако чтобы не провоцировать „накрутки“, мы планируем не отображать результат голосования сразу, а с отсрочкой».

1. Нагорный парк Территория бывшего ВДНХ, часть туркластера «Барнаул — горнозаводской город». Нагорный парк. barnaul.org 2. Площадь Мира , аллея Целинников Расположена в Ленинском районе между улицами Г. Исакова и А. Петрова. Благоустрйоство площади Мира , аллеи Целинников. barnaul.org 3. Сквер Химиков Расположен на Потоке за бывшим ДК «Химиков». Проект благоустройства Сквера Химиков. barnaul.org 4. Ленинградская аллея Расположена между улицами Ленинградская и Попова в Индустриальном районе. Ее главная достопримечательность — памятный знак «Воинам-сибирякам — участникам прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года». Ленинградская аллея. barnaul.org 5. Пешеходная зона на ул. Молодежной Расположена от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского, в Железнодорожном районе города. Ул. Молодежная. barnaul.org 6. Площадь Адмирала Кузнецова Расположена на пересечении улиц Шумакова и Балтийской в Индустриальном районе Барнаула. Площадь Адмирала Кузнецова. barnaul.org

Когда начнется благоустройство

По словам Шеломенцева, после того, как горожане примут решение, администрация города закажет разработку эскизного и проэктно-сметной документации. Примерно в июне предстоит определить подрядчика.

Антон Шеломенцев,

начальник комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи: