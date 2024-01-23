Барнаульцам рассказали, что делать и куда обращаться, если двор не чистят

Если ваш двор не очищают, то вы можете обратиться по контактам из карточек.
Ранее стало известно, что в страшной аварии на Чуйском тракте погибло три человека. Подробности.
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УК и ТСЖ должны содержать территорию многоквартирных домов, в том числе чистить снег и наледь. В администрации города рассказали, что делать если уборка не организована.
Если ваш двор не очищают, то вы можете обратиться по контактам из карточек.
Ранее стало известно, что в страшной аварии на Чуйском тракте погибло три человека. Подробности.
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