Барнаульцам рассказали, что делать и куда обращаться, если двор не чистят

УК и ТСЖ должны содержать территорию многоквартирных домов, в том числе чистить снег и наледь. В администрации города рассказали, что делать если уборка не организована.

Если ваш двор не очищают, то вы можете обратиться по контактам из карточек.

Ранее стало известно, что в страшной аварии на Чуйском тракте погибло три человека. Подробности.

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