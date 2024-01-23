23 января
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Жизнь

Барнаульцам рассказали, что делать и куда обращаться, если двор не чистят

УК и ТСЖ должны содержать территорию многоквартирных домов, в том числе чистить снег и наледь. В администрации города рассказали, что делать если уборка не организована.

Снег, сугроб.
Снег, сугроб.
CC0

Если ваш двор не очищают, то вы можете обратиться по контактам из карточек.

Ранее стало известно, что в страшной аварии на Чуйском тракте погибло три человека. Подробности.

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