Барнаульцам рассказали, что делать с батареями летом.

3

Если закрыть все краны

При остывании вода в радиаторе уменьшается в объёме, что может привести к образованию вакуума. Из-за вакуума на радиатор оказывается серьезное давление, что может вызвать деформацию металла, появление трещин и, как следствие, протечку.

Поэтому после окончания отопительного периода не рекомендуется перекрывать оба крана на радиаторе.