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Жизнь

Барнаульцам рассказали, что делать с батареями летом

В Барнауле закончился отопительный сезон. В связи с этим жителям рассказали, что делать с батареями летом. Об этом сообщает СГК Барнаул.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com
1
В каком положении оставит краны

Рекомендуется не перекрывать оба крана на радиаторе: верхний следует оставить открытым, а нижний — закрытым. В этом случае вода будет оставаться в радиаторе, что предотвратит возникновение вакуума, попадание воздуха и усиление коррозии. Это позволит продлить срок службы радиатора.

Барнаульцам рассказали, что делать с батареями летом.
Барнаульцам рассказали, что делать с батареями летом.
СГК Барнаул
2
Если все краны оставить открытыми

Если же оба крана будут открыты или не закрыты должным образом, то через трубы в радиатор попадут различные загрязнения, отложения и ржавчина. Это ухудшит работу прибора.

Барнаульцам рассказали, что делать с батареями летом.
Барнаульцам рассказали, что делать с батареями летом.
СГК Барнаул
3
Если закрыть все краны

При остывании вода в радиаторе уменьшается в объёме, что может привести к образованию вакуума. Из-за вакуума на радиатор оказывается серьезное давление, что может вызвать деформацию металла, появление трещин и, как следствие, протечку.

Поэтому после окончания отопительного периода не рекомендуется перекрывать оба крана на радиаторе.

Барнаульцам рассказали, что делать с батареями летом.
Барнаульцам рассказали, что делать с батареями летом.
СГК Барнаул

Ранее сообщалось, когда в Барнауле закончится отопительный сезон.

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