Барнаульцам рассказали, что делать с батареями летом.

Рекомендуется не перекрывать оба крана на радиаторе: верхний следует оставить открытым, а нижний — закрытым. В этом случае вода будет оставаться в радиаторе, что предотвратит возникновение вакуума, попадание воздуха и усиление коррозии. Это позволит продлить срок службы радиатора.
Если же оба крана будут открыты или не закрыты должным образом, то через трубы в радиатор попадут различные загрязнения, отложения и ржавчина. Это ухудшит работу прибора.
При остывании вода в радиаторе уменьшается в объёме, что может привести к образованию вакуума. Из-за вакуума на радиатор оказывается серьезное давление, что может вызвать деформацию металла, появление трещин и, как следствие, протечку.
Поэтому после окончания отопительного периода не рекомендуется перекрывать оба крана на радиаторе.
Ранее сообщалось, когда в Барнауле закончится отопительный сезон.
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