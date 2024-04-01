Барнаульцам рассказали, почему цвет и вкус воды может измениться

Специалисты из барнаульского водоканала рассказали, что вода может временно поменять вкус и цвет. Об этом сообщает «Росводоканал Барнаул».

Отмечается, что, несмотря на изменения, вода остается безопасной и пригодной для питья.

Две недели назад мутность обской воды составляла 2 мг на литр, однако на сегодняшний день показатель достиг 15 мг на литр. Когда в Обь потечет гумус и грязь с полей, отметка достигнет 200.

Специалисты подчеркнули, что вода обеззараживается хлором, так как только он имеет пролонгированное действие. При этом за параметрами следит не только водоканал, но и Роспотребнадзор.

Как только паводок кончится — вода станет прежней. В этом году ледоход на Оби ожидают ориентировочно 10 апреля.

Ранее сообщалось, что паводок напал на алтайское село.

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