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Жизнь

Барнаульцам, у которых горячую воду отключали по ошибке, вернут деньги

Жителям некоторых барнаульских многоэтажек горячую воду по ошибке отключали дважды — в мае и июне. В «СГК» пообещали провести для них перерасчет и вернуть часть денег, сообщают «Вести. Алтай».

Душ. Вода.
Душ. Вода.
СС0

В нескольких домах в центре Барнаула воду отключали во время испытаний сетей по контуру ТЭЦ-3, хотя эти здания относятся к ТЭЦ-2. Поэтому горячей воды там не было сначала в мае, а затем и в июне.

Сообщается, что перерасчет за недополученную горячую воду будут вычислять по специальной формуле. В одном из домов он составит более 800 рублей на зарегистрированного собственника.

Деньги вернут только жителям домов, где воду отключали по ошибке. Там, где ведут ремонтные работы, перерасчет проводить не будут.

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