29 декабря
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Жизнь

Барнаульцам вновь отключили воду

Сегодня, 29 декабря, на ул. Георгия Исакова, 213 появился дефект на тепловой сети. Об этом сообщает СГК.

Вода. Ладонь. Отключение воды.
Вода. Ладонь. Отключение воды.
СС0

На данный момент специалисты уже на месте.

Информация по срокам отключения ресурсов неизвестна.

Ранее сообщалось, что в одном из барнаульских поселков временно отключили холодную воду.

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