В одном из барнаульских поселков временно отключили холодную воду. Адреса

Холодная вода будет отсутствовать с 9:00 до 15:00 по следующим адресам:
- Авиаторов, 2-40;
- Августовская, 2-30;
- Ароматная, 3-21;
- Коммерческая, 1-29;
- Курчатова, 2-36;
- Васильковая, 1-24;
- Зеркальная, 1-54;
- Институтский, 2-6;
- Кленовая, 68-175;
- Красный, 1-15;
- Липовый, 1-10;
- 1-я Малиновая, 19-146;
- 2-я Малиновая, 21-64;
- 3-я Малиновая, 26-83;
- 4-я Малиновая, 25-85;
- Московская, 3-43;
- Осенняя, 1-21;
- Проходной, 5, 7;
- Рябиновая, 1-24;
- Смоленская, 1-55;
- Тверская, 1-38а;
- Тёплый, 3-16;
- Торговый, 1-16;
- Янтарный, 1-16;
- Менделеева, 1а-16;
- Светлая, 4-47;
- Театральная, 2-57а;
- Хрустальная, 1б-38;
- Дружбы, 1-74;
- Кедровая, 1-23;
- Королёва, 1-36;
- Российская, 3-44;
- Юбилейная, 2-34;
- Алтайская, 1-35;
- Декоративная, 69-136.
Ранее сообщалось, что барнаульцам временно отключат холодную воду.