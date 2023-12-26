26 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В одном из барнаульских поселков временно отключили холодную воду. Адреса

В барнаульском поселке Авиатор временно отключили холодную воду из-за планового ремонта. Об этом сообщает "Вечерний Барнаул".

Женщина и вода.
Женщина и вода.
СС0

Холодная вода будет отсутствовать с 9:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • Авиаторов, 2-40;
  • Августовская, 2-30;
  • Ароматная, 3-21;
  • Коммерческая, 1-29;
  • Курчатова, 2-36;
  • Васильковая, 1-24;
  • Зеркальная, 1-54;
  • Институтский, 2-6;
  • Кленовая, 68-175;
  • Красный, 1-15;
  • Липовый, 1-10;
  • 1-я Малиновая, 19-146;
  • 2-я Малиновая, 21-64;
  • 3-я Малиновая, 26-83;
  • 4-я Малиновая, 25-85;
  • Московская, 3-43;
  • Осенняя, 1-21;
  • Проходной, 5, 7;
  • Рябиновая, 1-24;
  • Смоленская, 1-55;
  • Тверская, 1-38а;
  • Тёплый, 3-16;
  • Торговый, 1-16;
  • Янтарный, 1-16;
  • Менделеева, 1а-16;
  • Светлая, 4-47;
  • Театральная, 2-57а;
  • Хрустальная, 1б-38;
  • Дружбы, 1-74;
  • Кедровая, 1-23;
  • Королёва, 1-36;
  • Российская, 3-44;
  • Юбилейная, 2-34;
  • Алтайская, 1-35;
  • Декоративная, 69-136.

Ранее сообщалось, что барнаульцам временно отключат холодную воду.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость