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Жизнь

Барнаульцев пугает огромная глыба снега на крыше в центре города

Жители Барнаула пожаловались в паблике «Индицент Барнаул» на опасную глыбу снега, свисающую с крыши административного здания на улице Песчаная, 87а.

Опасная глыба на ул. Песчаной.
Опасная глыба на ул. Песчаной.
vk.com/incident22

Как говорят местные жители, глыба висит три дня. Собственники здания о ней знают, но мер не предпринимают. Видимо ждут, когда глыба сама спустится, добавляют горожане.

Куда сообщить об опасных сосульках и снеге?

В Алтайском крае работает горячая линия службы госжилнадзора. Жители могут пожаловаться в ведомство на работу управляющих организаций, не выполняющих обязательства по очистке крыш от снега и сосулек.

Сообщить об опасных сосульках, ледяных и снежных наростах можно по телефонам:

  • в Барнауле: (3852) 56−64−38;
  • в Бийске: (3854) 32−86−90;
  • в Рубцовске: (38557) 6−64−36.
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