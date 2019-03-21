Барнаульцев пугает огромная глыба снега на крыше в центре города

Как говорят местные жители, глыба висит три дня. Собственники здания о ней знают, но мер не предпринимают. Видимо ждут, когда глыба сама спустится, добавляют горожане.
Куда сообщить об опасных сосульках и снеге?
В Алтайском крае работает горячая линия службы госжилнадзора. Жители могут пожаловаться в ведомство на работу управляющих организаций, не выполняющих обязательства по очистке крыш от снега и сосулек.
Сообщить об опасных сосульках, ледяных и снежных наростах можно по телефонам:
- в Барнауле: (3852) 56−64−38;
- в Бийске: (3854) 32−86−90;
- в Рубцовске: (38557) 6−64−36.