Барнаульцев пугает огромная глыба снега на крыше в центре города

Жители Барнаула пожаловались в паблике « Индицент Барнаул » на опасную глыбу снега, свисающую с крыши административного здания на улице Песчаная, 87а.

Как говорят местные жители, глыба висит три дня. Собственники здания о ней знают, но мер не предпринимают. Видимо ждут, когда глыба сама спустится, добавляют горожане.

Куда сообщить об опасных сосульках и снеге?

В Алтайском крае работает горячая линия службы госжилнадзора. Жители могут пожаловаться в ведомство на работу управляющих организаций, не выполняющих обязательства по очистке крыш от снега и сосулек.

Сообщить об опасных сосульках, ледяных и снежных наростах можно по телефонам: