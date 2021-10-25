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Жизнь

Барнаульцев обеспокоило разрастающееся кладбище

Жители барнаульского поселка Черницк обеспокоились стремительным расширением местного кладбища, которое уже подбирается к жилым домам, пишут «Вести Алтай».

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Жители утверждают, что случайно узнали, что их постройки оказались в санитарно-защитной зоне кладбища. Некоторые уже обратились в суд, но в администрации города не видят проблемы.

По данным мэрии, границы участков в Черницке как самого кладбища, так и частных наделов определены межеванием — новые захоронения за эти границы не заступают и не входят в санитарную зону.

Интересно, что в 2004 году один из участков земли (он был еще на удалении от кладбища) приобрел некий Игорь Губин, перевел в категорию земель для малоэтажного строительства, но через несколько лет увидел на своей земле могилы.

Собственник участка обратился в суд, который в итоге установил: с 2005 года площадь участка, занятого кладбищем, увеличилась. Захоронения в период с 2008 по 2015 год проводились в том числе на частной территории.

При этом на тот момент санитарно-защитная зона там не устанавливалась, а генеральный план не был утвержден.

В 2020 году в рамках муниципального контракта санитарно-защитную зону установили, уверяют в мэрии, и дома жителей Черницка не могли оказаться в зоне кладбища.

Жители пригорода попросили природоохранную прокуратуру разобраться в ситуации.

Ранее администрация Барнаула закрыла Гоньбинское кладбище «в связи с превышением плотности захоронений».

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