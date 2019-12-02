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Жизнь

Барнаульцев опрашивают, каким они хотят видеть парк «Изумрудный»

Фонд имущества Алтайского края сформировал несколько концепций развития парка «Изумрудный». С помощью анкетирования они выясняют, какой вариант горожанам нравится больше всего.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».
Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Также у барнаульцев спрашивают, какие объекты должны быть представлены в парке и как он должен использоваться.

Результаты опроса помогут составить техническое задание для проектной группы и создать движения «Друзья парка».

«Это люди и организации, готовые принимать активное участие в жизни „Изумрудного“, помогать его развитию. Эта помощь может быть самой разнообразной — от распространения информации о парке, участия в мероприятиях, уходу за зелеными насаждениями, до организации собственных событий и помощи в сооружении объектов», — рассказал руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

Анкетирование можно пройти по ссылке или письменно на территории самого парка.

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