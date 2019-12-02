Барнаульцев опрашивают, каким они хотят видеть парк «Изумрудный»

Фонд имущества Алтайского края сформировал несколько концепций развития парка «Изумрудный». С помощью анкетирования они выясняют, какой вариант горожанам нравится больше всего.

Также у барнаульцев спрашивают, какие объекты должны быть представлены в парке и как он должен использоваться.

Результаты опроса помогут составить техническое задание для проектной группы и создать движения «Друзья парка».

«Это люди и организации, готовые принимать активное участие в жизни „Изумрудного“, помогать его развитию. Эта помощь может быть самой разнообразной — от распространения информации о парке, участия в мероприятиях, уходу за зелеными насаждениями, до организации собственных событий и помощи в сооружении объектов», — рассказал руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев.

Анкетирование можно пройти по ссылке или письменно на территории самого парка.