Барнаульцев опять напугала традиционная пятиминутка адских звуков на улице

Барнаульцев взволновал шум, который 24 февраля в течение довольно продолжительного времени сбивал настрой на крепкий и безмятежный сон.

«Что за адские звуки слышны на улице?», «Что сейчас за громкий звук был?», «Что за звук был пять минут назад?», «Было слышно в нескольких районах», «Вы тоже это слышали?», «Кто-то знает, что за шум?»: писали в соцсетях встревоженные горожане.