Барнаульцев опять напугала традиционная пятиминутка адских звуков на улице

Барнаульцев взволновал шум, который 24 февраля в течение довольно продолжительного времени сбивал настрой на крепкий и безмятежный сон.
«Что за адские звуки слышны на улице?», «Что сейчас за громкий звук был?», «Что за звук был пять минут назад?», «Было слышно в нескольких районах», «Вы тоже это слышали?», «Кто-то знает, что за шум?»: писали в соцсетях встревоженные горожане.
Судя по кадрам, проверку на воображение барнаульцам устроили примерно в 21:00 вечера — когда на улице уже пусто, а в квартирах еще включено освещение.
В комментариях к записи пояснили, что ничего страшного не произошло и можно не убегать с вещами из города в лес — просто ТЭЦ-3 спускает пар.
«Как будто первый раз это услышали, они периодически это делают, бывает и в 6 утра», — отметил один из жителей Барнаула.
Также отметили, что пора бы уже привыкнуть, поскольку гул — традиционный: «Один раз в пару месяцев, рано утром или вечером. Иногда бывает потише, бывает и громче».