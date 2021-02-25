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Жизнь

Барнаульцев опять напугала традиционная пятиминутка адских звуков на улице

В интернет-сообществе «Барнаул 22» обсудили природу громкого звука, который заставил понервничать жителей нескольких районов немаленького города.

Туман в Барнауле 22 мая.
Туман в Барнауле 22 мая.
instagram.com/go_barnaul. vk.com/barneos22. соцсети.

Барнаульцев взволновал шум, который 24 февраля в течение довольно продолжительного времени сбивал настрой на крепкий и безмятежный сон.

«Что за адские звуки слышны на улице?», «Что сейчас за громкий звук был?», «Что за звук был пять минут назад?», «Было слышно в нескольких районах», «Вы тоже это слышали?», «Кто-то знает, что за шум?»: писали в соцсетях встревоженные горожане.

Судя по кадрам, проверку на воображение барнаульцам устроили примерно в 21:00 вечера — когда на улице уже пусто, а в квартирах еще включено освещение.


В комментариях к записи пояснили, что ничего страшного не произошло и можно не убегать с вещами из города в лес — просто ТЭЦ-3 спускает пар.

«Как будто первый раз это услышали, они периодически это делают, бывает и в 6 утра», — отметил один из жителей Барнаула.

Также отметили, что пора бы уже привыкнуть, поскольку гул — традиционный: «Один раз в пару месяцев, рано утром или вечером. Иногда бывает потише, бывает и громче».

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