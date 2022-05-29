29 мая
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Жизнь

Барнаульцев попросили набраться терпения и дожидаться комфорта с появлением нового моста

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание по реконструкции путепровода на проспекте Ленина, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк провел выездное совещание по реконструкции путепровода на проспекте Ленина.
Вячеслав Франк провел выездное совещание по реконструкции путепровода на проспекте Ленина.
Михаил Полубедов, "Вечерний Барнаул".

Франк отметил, что выездные совещания власти города планируют проводить еженедельно для решения на месте вопросов.

Он подчеркнул, что работы на путепроводе идут в графике, поэтому больше внимания сейчас уделяют вопросам организации дорожного движения и минимизации неудобств.

«Стал заметен эффект введения выделенных полос — автоперевозчики отмечают пока не значительное, но сокращение времени прохождения общественным транспортом загруженных дорожных участков; сотрудники подстанции Скорой помощи также отмечают сокращение времени подъезда бригад к пациентам. Неоценима помощь сотрудников ГИБДД в регулировании участков интенсивного движения и разрешении ситуаций с дорожными пробками. Обустроена пешеходная связь между первым разворотным кольцом и Домом быта, введен проездной пересадочный тариф, рассматривается возможность введения единого проездного для студентов и школьников на все виды общественного транспорта», — рассказал Франк.

Глава города отметил важность обратной связи с барнаульцами для своевременной корректировки схемы движения. Так, на почту most_barnaul@mail.ru уже поступило более 50 обращений по установке дорожных знаков, уточнению действия выделенных полос, организации парковочных карманов и не только.

«Все поступающие обращения будут проанализированы и использованы в случае их целесообразности», — заверил Франк.

Зампред Общественной палаты Барнаула Петр Фризен обратился к жителям с просьбой набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые окупятся комфортом использования безопасного и современного мостового сооружения.

Напомним, действующий мост демонтируют и построят новый — работы продлятся до ноября 2023 года.

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