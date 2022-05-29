Барнаульцев попросили набраться терпения и дожидаться комфорта с появлением нового моста

Франк отметил, что выездные совещания власти города планируют проводить еженедельно для решения на месте вопросов.

Он подчеркнул, что работы на путепроводе идут в графике, поэтому больше внимания сейчас уделяют вопросам организации дорожного движения и минимизации неудобств.

«Стал заметен эффект введения выделенных полос — автоперевозчики отмечают пока не значительное, но сокращение времени прохождения общественным транспортом загруженных дорожных участков; сотрудники подстанции Скорой помощи также отмечают сокращение времени подъезда бригад к пациентам. Неоценима помощь сотрудников ГИБДД в регулировании участков интенсивного движения и разрешении ситуаций с дорожными пробками. Обустроена пешеходная связь между первым разворотным кольцом и Домом быта, введен проездной пересадочный тариф, рассматривается возможность введения единого проездного для студентов и школьников на все виды общественного транспорта», — рассказал Франк.

Глава города отметил важность обратной связи с барнаульцами для своевременной корректировки схемы движения. Так, на почту most_barnaul@mail.ru уже поступило более 50 обращений по установке дорожных знаков, уточнению действия выделенных полос, организации парковочных карманов и не только.

«Все поступающие обращения будут проанализированы и использованы в случае их целесообразности», — заверил Франк.

Зампред Общественной палаты Барнаула Петр Фризен обратился к жителям с просьбой набраться терпения и с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые окупятся комфортом использования безопасного и современного мостового сооружения.

Напомним, действующий мост демонтируют и построят новый — работы продлятся до ноября 2023 года.