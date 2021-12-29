Барнаульцев попросили не смывать в унитазы цемент во время новогодних праздников

Жителям Барнаула перед праздниками напомнили правила пользования канализацией и телефон кол-центра водоканала, сообщает мэрия города.

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Барнаульцев предупредили, что засоры на сетях могут испортить праздничное настроение на длинных новогодних выходных.

«В систему водоотведения запрещено сбрасывать строительный мусор, ткань, песок, цемент, скотч-ленту, предметы личной гигиены, полиэтиленовые пакеты, пластик, стекло, щелочь, жиросодержащие вещества и масла, пищевые продукты, а также любые другие биологически неразлагаемые предметы. Соблюдение этих простых правил позволит избежать образования засоров», — подчеркнул директор по производству «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Власов.

В праздничные дни в городе будут работать 7 линейных и 1 аварийная бригада по водопроводу, 5 линейных и 2 аварийные бригады по канализации.

При обнаружении засора или другой проблемы на сетях водоснабжения или водоотведения необходимо позвонить по круглосуточному номеру кол-центра: 500−101.

В организации отметили, что в 2021 году в Барнауле устранили 5036 засоров, промыли 337 км сетей.