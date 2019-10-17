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Жизнь

Барнаульцев предупреждают о возможных досмотрах и перекрытии улиц

Антитеррористические учения проходят в Барнауле 17 октября. Активная их фаза придется на период с 10:00 до 17:00.

ФСБ.
ФСБ.
СС0

В региональном управлении ФСБ России уточняют, что в городе пройдет комплекс мероприятий по проверке готовности к возможной террористической угрозе.

«В ходе учений ограничение движения транспорта и граждан коснется отдельных улиц указанных районов и будет действовать на период активной фазы учений. Возможно проведение досмотровых мероприятий», — предупреждают горожан.

Также жителей Барнауле просят с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов.

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