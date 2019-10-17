Барнаульцев предупреждают о возможных досмотрах и перекрытии улиц

В региональном управлении ФСБ России уточняют, что в городе пройдет комплекс мероприятий по проверке готовности к возможной террористической угрозе.
«В ходе учений ограничение движения транспорта и граждан коснется отдельных улиц указанных районов и будет действовать на период активной фазы учений. Возможно проведение досмотровых мероприятий», — предупреждают горожан.
Также жителей Барнауле просят с пониманием отнестись к проведению учения, не создавать помех действиям правоохранительных органов.