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В барнаульском снеге стало больше вредных веществ

Ученые выяснили, что в снеге, который выпадает в Барнауле, за последние 5 лет в 5 раз увеличилось содержание поваренной соли и аммиака, пишут «Вести Алтай».

Очистка дворов от снега.
Очистка дворов от снега.
barnaul.org

Эксперты уверены, что в этом виноваты противогололедные смеси. Зимой их активно используют, и присутствие реагентов фиксируется в воздухе, а также в свежих осадках.

Опасения ученых из Института водных и экологических проблем вызывает соль, основной компонент смеси. В сухом климате она оказывает разрушающее воздействие на дыхательные пути.

Также в снеге и зимнем воздухе серьезно выросло содержание аммиака. Он входит в состав антикоррозийных присадок, которые добавляют к смеси, чтобы не повреждать автомобили. Пока показатели не достигли критических отметок, однако тенденция внушает опасения.

Снег загрязняет почвы, вода в Барнаулке и Пивоварке тоже стала соленой. Есть вероятность, что по берегам этих рек скоро начнут появляться солончаки. В городе повышенная минерализация почвы грозит разрушением газонов.

Ученые предлагают посыпать улицы чистым песком.

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