Барнаульцев приглашают на кастинг для съемок в известном сериале, а потом требуют деньги

В группе «Инцидент Барнаул» горожан предупреждают о мошенниках, которые выманивают деньги под предлогом съемок в популярном сериале.

Пользователи сообщают, что в нескольких сообществах Барнаула появился рекламный пост с информацией якобы о кастинге актеров массовки на съемки одного из телесериалов. Некоторые барнаульцы заметили рекламную публикацию и написали авторам на электронную почту.

Вскоре эти горожане получили письма, в которых было сказано, что их утвердили на съемки телесериала. Там же говорилось, что для участия в проекте нужно оплатить некие услуги.

Барнаульцам советуют не переводить деньги и предупреждают о мошенниках.