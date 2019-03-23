Барнаульцев приглашают на кастинг для съемок в известном сериале, а потом требуют деньги

Пользователи сообщают, что в нескольких сообществах Барнаула появился рекламный пост с информацией якобы о кастинге актеров массовки на съемки одного из телесериалов. Некоторые барнаульцы заметили рекламную публикацию и написали авторам на электронную почту.
Вскоре эти горожане получили письма, в которых было сказано, что их утвердили на съемки телесериала. Там же говорилось, что для участия в проекте нужно оплатить некие услуги.
Барнаульцам советуют не переводить деньги и предупреждают о мошенниках.