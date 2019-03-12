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Барнаульцев приглашают на открытие нового выставочного зала

16 марта в 18.30 барнаульская галерея и школа эстетического воспитания «Нагорная» (ул. Аванесова, 30) приглашает барнаульцев на открытие своего нового выставочного зала.

Выставочный зал.
Выставочный зал.
Из архива галереи "Нагорная".
Всех гостей открытия ждет:
  • Выставка работ преподавателей и студентов Новоалтайского государственного художественного училища «Мастерство из рук в руки»
  • Выступление кавер-группы Лаки Грингос
  • Фортепианную музыку от Ренаты Каревой
  • Развлекательная программа с аниматорами для детей
  • Фуршет

Ведущий вечера: Владимир Деменьев

Афиша.
Афиша.
Из архива галереи «Нагорная».
Галерея и школа искусств Нагорная

Дата и время: 16 марта 18.30

Адрес: Барнаул, ул. Аванесова, 30

Инстаграм: @nagornayagallery

Телефон для справок: 8−963−578−11−78

Вход на открытие — свободный (12+).

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