Барнаульцев приглашают на уборку реки Пивоварка

Каждое третье воскресенье барнаульцы убирают Пивоварку. В этот раз мероприятие пройдет 23 июня с 12:00 до 15:00.
Волонтеров будут ждать возле входа в Юбилейный парк на ул. Малахова.
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Волонтеры приглашают барнаульцев очистить реку Пивоварку от мусора, сообщает группа «Чистый край Алтай».
Каждое третье воскресенье барнаульцы убирают Пивоварку. В этот раз мероприятие пройдет 23 июня с 12:00 до 15:00.
Волонтеров будут ждать возле входа в Юбилейный парк на ул. Малахова.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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