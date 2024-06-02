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Жизнь

Барнаульцев приглашают на уборку реки Пивоварка

Волонтеры приглашают барнаульцев очистить реку Пивоварку от мусора, сообщает группа «Чистый край Алтай».

200 мешков мусора вывезли с реки Пивоварки.
200 мешков мусора вывезли с реки Пивоварки.
barnaul.org

Каждое третье воскресенье барнаульцы убирают Пивоварку. В этот раз мероприятие пройдет 23 июня с 12:00 до 15:00.

Волонтеров будут ждать возле входа в Юбилейный парк на ул. Малахова.

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