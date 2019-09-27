Барнаульцев приглашают сделать фото и покормить необычных животных

Жителей Барнаула приглашают за незабываемыми впечатлениями на выставку в зоопарк « Мадагаскар ». Гостям разрешат сделать селфи с 40 видами необычных животных со всего земного шара и покормить их.

Посетителей ждут еноты, активная носуха по кличке Мося, маленькая свинка, змейки, сурикаты, домашние лисы, можно будет даже подержать паучка у себя на руке.

Также можно познакомиться с черепашкой Лучиком, которая часто гуляет по залу с удивительной скоростью, бородатыми ящерицами агамами, шиншиллой и скорпионом.

Для самых маленьких также найдется развлечение. Дети смогут познакомиться с семьей кроликов, морских свинок, ежиков, черепах и с неугомонным козликом Федей.

В зале всегда находятся сотрудники, которые расскажут интересные факты о зверятах, а также объяснят все правила и тонкости общения с питомцами.

Приходите гладить, кормить и фотографировать, забирайте с собой на память фото магниты и дарите родным, хорошие воспоминания.

Питомец зоопарка «Мадагаскар». Фото предоставлено рекламодателем