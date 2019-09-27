Барнаульцев приглашают сделать фото и покормить необычных животных

Посетителей ждут еноты, активная носуха по кличке Мося, маленькая свинка, змейки, сурикаты, домашние лисы, можно будет даже подержать паучка у себя на руке.
Также можно познакомиться с черепашкой Лучиком, которая часто гуляет по залу с удивительной скоростью, бородатыми ящерицами агамами, шиншиллой и скорпионом.
Для самых маленьких также найдется развлечение. Дети смогут познакомиться с семьей кроликов, морских свинок, ежиков, черепах и с неугомонным козликом Федей.
В зале всегда находятся сотрудники, которые расскажут интересные факты о зверятах, а также объяснят все правила и тонкости общения с питомцами.
Приходите гладить, кормить и фотографировать, забирайте с собой на память фото магниты и дарите родным, хорошие воспоминания.
Расположение: ТРЦ Galaxy, 3-й этаж
Режим работы: с 10.00 до 22.00 ежедневно
Телефон: 8 (3852) 573−733
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