Барнаульцев призывают аккуратно ходить

Перепады температур днем и ночью приводят к гололедным явлениям на тротуарах, что повышает риск падения и получения травм. Барнаульцев просят быть внимательными и ходить по тротуарам аккуратно, а также звонить в Автодорстрой по поводу неочищенных участков.

Дорожники начали уделять особое внимание очистке тротуаров и пешеходных дорожек. Бригады очищают их от наледи во всех районах города с помощью тракторов с ковшами и автомобилей ЗИЛ.

Рабочие посыпают труднодоступные для спецтехники участки тротуаров песком вручную, очищают скользкие участки от наледи и вывозят снег.

Гололед в Барнауле. barnaul.org

Автодорстрой работает на очистке тротуаров, расположенных вдоль дорог, дворы — это зона ответственности управляющих компаний, напоминают в администрации.

«Предприятия и частные домовладения должны самостоятельно и за свой счет заботится о чистоте и безопасности тротуаров, прилегающих к их территории, либо заключать договор по оказанию таких услуг с городской дорожной службой. При самостоятельной очистке не допускается сдвигание снега и наледи на проезжую часть, вывоз должен осуществляться за свой счет и своими силами», — заявили в мэрии.

По вопросам, связанным с очисткой тротуаров от наледи и снега, их посыпкой можно обращаться по телефону центральной диспетчерской службы Автодорстроя 504−360.

На официальном сайте Барнаула есть ссылка на данные системы ГЛОНАСС МБУ «Автодорстрой». Перейдя по ней, каждый житель города может наблюдать за передвижением дорожной техники в режиме реального времени.