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Жизнь
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Барнаульцев призывают отдавать новогодние елки на переработку

13 января межрегиональная общественная организация «Мусора.Больше.Нет» в нескольких точках Барнаула будет собирать новогодние ели и другие хвойные деревья, чтобы отправить их в переработку и корм животным. Об этом организация объявила в своем паблике в «ВК».

Саженец елки.
Саженец елки.
СС0

Ели будут принимать с 11:00 до 13:00 в Зеленом сквере у площади Октября, в ТРЦ «Гулливер Парк» на пр. Красноармейский, 51, в ТЦ «Юность» на ул. Тимуровская, 17, а также по адресам: ул. Балтийская, 53 и пр. Энергетиков, 2.

С 12:00 до 14:00 ели можно принести на Народную площадь (пересечение улиц Попова и Исакова), а также в ТРЦ «ОГНИ» на ул. А.Петрова.
В этот же день с 12 :00 до 15:00 хвойные будут принимать в конно-спортинвном клубе санатория «ОБЬ» на Змеиногорском тракте, 77.

Кроме того, с 13 по 20 января 2019 новогодние ели примут в УК «Наш Барнаул» по адресу: ул. Телефонная, 54

Все елки должны быть очищены от остатков мишуры, игрушек, искусственного снега.

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