Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 января -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцев попросили не мучить переписчиков населения и повесить на дома таблички с адресом

Для успешного проведения Всероссийской переписи населения 2020 года жителей Барнаула попросили оснастить дома адресными указателями, сообщает администрация города.

Дом на Интернациональная, 92 - близнец дома №90.
Дом на Интернациональная, 92 - близнец дома №90.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Отмечается, что осенью 2019 года регистраторы Алтайкрайстата не обнаружили на фасадах индивидуальных и многоквартирных домов Алтайского края более 6 тыс. адресных табличек.

По словам замминистра строительства и ЖКХ края Андрея Голубцова, сейчас во всех муниципалитетах региона полным ходом ведутся работы по устранению выявленных недостатков.

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с собственниками жилья.

«Министерство совместно с органами местного самоуправления ведет работу по оснащению многоквартирных и индивидуальных жилых домов региона адресными аншлагами. В целях упорядочения адресного хозяйства к предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года, управляющие организации, товарищества собственников жилья, а также собственники индивидуальных жилых домов информируются о необходимости немедленного приведения адресного хозяйства в соответствии с установленными требованиями», — рассказал Голубцов.

В минстрое подчеркнули, что работа по «развешиванию табличек» в Алтайском крае планируется завершить до 1 сентября 2020 года.

Перепись населения
Перепись населения
Rg.ru

Напомним, с 1 по 31 октября 2020 года состоится Всероссийская перепись населения. Итоги мероприятия детально покажут точные цифры о численности населения, уровне его образования и семейном положении.

Также статистические данные позволят увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах, городах и селах.

Информация будет получена в разрезе каждого муниципального образования.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость