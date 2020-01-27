Барнаульцев попросили не мучить переписчиков населения и повесить на дома таблички с адресом

Для успешного проведения Всероссийской переписи населения 2020 года жителей Барнаула попросили оснастить дома адресными указателями, сообщает администрация города.

Отмечается, что осенью 2019 года регистраторы Алтайкрайстата не обнаружили на фасадах индивидуальных и многоквартирных домов Алтайского края более 6 тыс. адресных табличек.

По словам замминистра строительства и ЖКХ края Андрея Голубцова, сейчас во всех муниципалитетах региона полным ходом ведутся работы по устранению выявленных недостатков.

Большое внимание уделяется индивидуальной работе с собственниками жилья.

«Министерство совместно с органами местного самоуправления ведет работу по оснащению многоквартирных и индивидуальных жилых домов региона адресными аншлагами. В целях упорядочения адресного хозяйства к предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 года, управляющие организации, товарищества собственников жилья, а также собственники индивидуальных жилых домов информируются о необходимости немедленного приведения адресного хозяйства в соответствии с установленными требованиями», — рассказал Голубцов.

В минстрое подчеркнули, что работа по «развешиванию табличек» в Алтайском крае планируется завершить до 1 сентября 2020 года.

Перепись населения Rg.ru

Напомним, с 1 по 31 октября 2020 года состоится Всероссийская перепись населения. Итоги мероприятия детально покажут точные цифры о численности населения, уровне его образования и семейном положении.

Также статистические данные позволят увидеть социально-экономические процессы, происходящие в регионах, городах и селах.

Информация будет получена в разрезе каждого муниципального образования.