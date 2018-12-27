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Жизнь
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Барнаульцев призывают сдавать елки после Нового года

В Барнауле организуют акцию «Елки, палки, пять бизонов» по сбору новогодних елок для вторичного использования. Все собранные деревья будут направлены на переработку и подкорм животным, сообщает официальный сайт города.

Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Акция «Елки, палки, пять бизонов».
Фото сообщества "Мусора.Больше. Нет"

Акция будет проходить в два этапа. На первом этапе 13 января команда «Мусора.Больше.Нет» откроет семь временных точек сбора елей.

С 11:00 до 13:00:

  • в районе площади Октября, «Зеленый сквер» со стороны пр. Калинина;
  • сквер рядом с торговым центром «Гулливер Парк» (пр. Красноармейский, 51-а);
  • рядом с ТРЦ «Юность» (ул.Тимуровская, 17);
  • площадь «Кузнецова» (ул. Балтийская, 53);
  • парковочная площадка на пересечении улиц Взлетной и Ускова.

С 12:00 до 14:00:

  • площадь «Народная» (ул. Попова, 86);
  • парковочная площадка возле ТРЦ «Огни» (ул. А. Петрова, 219-б).

Также 13 января возможно в течение дня привезти ели самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория «Обь» на Змеиногорский тракт, 77.

Второй этап предусматривает вывоз елей с пунктов, которые готовы организовать сами жители, ТСЖ, УК, организации и все заинтересованные лица на своей территории. О своем намерении необходимо сообщить координатору акции Екатерине Тертишниковой по телефону +7 960 491 4485. Вывозить елки будут 20 января.

С 18 по 20 января новогодние ели также будет принимать Барнаульский зоопарк.

Обязательное условие — отсутствие на дереве елочной мишуры, украшений и посторонних предметов. Прием хвойных деревьев будет бесплатным.

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