Барнаульцев просят не приезжать на кладбища в Радоницу

Бесплатные автобусы до кладбищ отменили для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции по указу губернатора края Виктора Томенко.
Согласно документу, органам местного самоуправления запрещено организовывать доставку к местам захоронений, а самим жителям рекомендовано воздержаться от самостоятельного посещения кладбищ в родительский день.
Отмечается, что МУП «Специализированная похоронная служба» проводит санитарную уборку кладбищ в штатном режиме.
Между тем, исполняющий обязанности руководителя МУПа Владислав Колчин рассказал altapress.ru: «Мы готовы к проведению родительского дня. На кладбищах будут продавать ритуальные товары, стоять поливомоечные машины. Единственное, что мы будем контролировать людей — пытаться выстроить в очередь, соблюдать расстояние между ними».
Что делать в родительский день дома
На Радоницу принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных, но в нынешней ситуации можно помянуть родственников в домашней молитве.
В церкви говорят о том, что посещение кладбища — это не самое главное, что нужно сделать в родительский день. По церковным канонам, умершим важнее молитвы за них, чем посещение могилы. Душа мертвого человека не может сама творить добрые дела, поэтому она особенно нуждается в молитвах.
Распространено суеверие, что в родительский день нельзя делать уборку, стирать и прочее. Это не так. Но эти занятия не должны быть на Радоницу в приоритете.
Нежелательно поминать усопших водкой. Запрета на это нет, но поминки алкоголем не имеют отношения к христианской традиции.