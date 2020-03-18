Барнаульцев спасли от «неожиданной смерти» с крыши дома

Жительница Барнаула рассказала, что после публикации ее жалобы в интернет-сообществе « Барнаул 22 » ситуация со свисающим с крыши дома ограждением решилась в течение суток, хотя до этого угрозу игнорировали.

«И хоть многие скептически относятся к этому, смеются над тем, что люди публикуют такие новости, но все-таки это маловероятное совпадение, что после публикации проблему решают», — отметили в сообществе.

17 марта жительница дома № 144 по проспекту Ленина рассказала, что во время сбрасывания снега с крыши сломали ограждение.

По ее словам, управляющая компания три дня ничего не делала, не смотря на то, что с каждым скатыванием наледи ограждение провисало все ниже и ниже.

«Данное ограждение уже повредило наш балкон, держится только за него. Если упадет, может повредить проезжающие мимо автомобили или убить пешеходов. Звонки в УК ничего не дают. Надеемся данная публикация ускорит устранение проблемы», — написала женщина.

В комментариях к записи некоторые возмущаются тем, что жительница дома написала о проблеме в интернете, а не стала обращаться во все инстанции.

Впрочем, нашлись и контраргументы — «так у нас быстрее проблемы решаются — после публикаций, а не после хождения по каким-то там инстанциям».