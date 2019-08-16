Барнаульцев стало больше

Алтайкрайстат проанализировал миграционные потоки в Барнауле. За полгода столица Алтайского края приросла на 665 человек, говорится в материале ведомства.

Всего в Барнаул за январь-июнь 2019 года приехало 10 325 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 13,6% больше.

Число уехавших уменьшилось на 7,5%. Барнаул покинуло 9 660 человек.

В ведомстве отмечают, что численность городского населения за счет миграции увеличилась на 350 человек, сельского — на 315 человек. Общий объем миграции в Барнауле в сравнении с январем-июнем 2018 года увеличился на 2,3%.

Большая часть приехавших в Барнаул получили регистрацию в самом густонаселенном районе — Индустриальном. Октябрьский район стал лидером по числу выбывших.

Ранее Алтайкрайстат подвел итоги миграционных процессов в Алтайском крае за половину 2019 года. За полгода население уменьшилось на 564 человека.