Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 февраля -26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Барнаульцев удивил БТР, который ехал в центре города

В группе «Барнаул 22» пользователи опубликовали снимок бронетранспортера, который ехал по городу.

БТР в Барнауле.
БТР в Барнауле.
Кирилл Зацепин в vk.com/barneos22

По словам барнаульцев, БТР заметили на проспекте Ленина. Жители города удивляются, почему грузовикам ездить там нельзя, а бронетранспортеру можно.

Напомним, по словам очевидцев, в Алтайском крае 23 января БТР съехал с дороги в кювет.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость