Барнаульцев удивил БТР, который ехал в центре города

По словам барнаульцев, БТР заметили на проспекте Ленина. Жители города удивляются, почему грузовикам ездить там нельзя, а бронетранспортеру можно.
Напомним, по словам очевидцев, в Алтайском крае 23 января БТР съехал с дороги в кювет.
В группе «Барнаул 22» пользователи опубликовали снимок бронетранспортера, который ехал по городу.
По словам барнаульцев, БТР заметили на проспекте Ленина. Жители города удивляются, почему грузовикам ездить там нельзя, а бронетранспортеру можно.
Напомним, по словам очевидцев, в Алтайском крае 23 января БТР съехал с дороги в кювет.
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