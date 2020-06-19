«Он рожает?». Барнаульцев возмутила странная поза водителя автобуса

Жителей Барнаула возмутил водитель автобуса, который находился за рулем в позе «полулежа». В сообществе « Инцидент Барнаул » опубликовали видео и обсудили, допустимо ли такое поведение.

В комментариях к публикации многие барнаульцы высказали возмущение и удивление («почему пассажиры в салоне никак не отреагировали на поведение водителя?»).

Горожане даже составили список претензий к пассажирскому транспорту: почему высадка и посадка пассажиров производится с проезжей части, почему после 21:00 весь транспорт в городе фактически не ходит, почему летом в салонах не включают кондиционер и так далее.

В то же время нашлись те, кто не увидел в позе водителя ничего «преступного».

«Рожает автор ролика себе подобных тупых созданий, а водитель работает с утра до ночи. Автобус на автомате, что мешает жать две педали одной ногой? И что такого что он так едет?».

Если едет согласно ПДД, какие претензии к шоферу? На автобусе АКПП. Удобно ему так сидеть. А то много шибко умных нашлось. Надо за руль держаться, а не видосики снимать.

15 июня в Барнауле посреди маршрута из автобуса высадили водителя. По предположениям очевидцев, он мог быть в состоянии опьянения.