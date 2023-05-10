10 мая
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Жизнь

Барнаульцев возмутила стихийная свалка на пустыре за ТЦ "Европа"

Кадрами замусоренного пустыря поделился неравнодушный житель города в сообществе Barnaul 22.

Пустырь за ТЦ "Европа".
Пустырь за ТЦ "Европа".
Barnaul 22

"Вот такой ужас за ТЦ «Европа» в Индустриальном районе", - пишет горожанин.

За зиму действительно скопилось много мусора. Последний раз уборку в этом месте проводили еще осенью.

Однако на месте пустыря инициативная группа барнаульцев собирается создавать парк. А некоторые жители просто считают, что посреди города не должна быть свалка.

Изначально субботник планировали провести 22 апреля, но перенесли на 13 мая из-за погодных условий и праздников. Теперь же снег окончательно освободил вид на горы отходов.

На уборку будущего парка призывают прийти всех горожан 13 мая в 14:00. Администрация предоставляет мешки и перчатки, но дополнительную пару лучше взять с собой на всякий случай.

Ранее власти города рассказали, как прошел общегородской субботник в Барнауле. Тысячи человек помогли улицам избавиться от прошлогодних листьев, сухой травы и мусора.

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