"Вот такой ужас за ТЦ «Европа» в Индустриальном районе", - пишет горожанин.

За зиму действительно скопилось много мусора. Последний раз уборку в этом месте проводили еще осенью.

Однако на месте пустыря инициативная группа барнаульцев собирается создавать парк. А некоторые жители просто считают, что посреди города не должна быть свалка.

Изначально субботник планировали провести 22 апреля, но перенесли на 13 мая из-за погодных условий и праздников. Теперь же снег окончательно освободил вид на горы отходов.

На уборку будущего парка призывают прийти всех горожан 13 мая в 14:00. Администрация предоставляет мешки и перчатки, но дополнительную пару лучше взять с собой на всякий случай.

Ранее власти города рассказали, как прошел общегородской субботник в Барнауле. Тысячи человек помогли улицам избавиться от прошлогодних листьев, сухой травы и мусора.