2 мая 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульцев возмутили барнаульцы, которые мусорят у озера Пионерское

Жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на мусор, который некоторые отдыхающие оставляют после себя у озера Пионерское. Удручающие снимки опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Мусор у озера Пионерское.
Мусор у озера Пионерское.
Иван Савенков в Barnaul 22.

Запреты МЧС о походах в лес игнорируются, мусор, костровища… Будьте людьми, собираясь на природу, захватить пакеты, соберите мусор! В лучшем случае, постарайтесь не раскидывать отходы жизнедеятельности", — пишет автор фотографий.

В комментариях к публикации жители города возмутились таким «свинством».

Напомним, 24 апреля неравнодушные жители Барнаула дружно провели субботник в Индустриальном районе. Они расчистили территорию между фитнес-клубом «Магис Спорт» и торговым центром «Европа», собрав 71 мешок мусора.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость