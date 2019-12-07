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Жизнь

Барнаульцев возмутили дети, которые кидали с балкона пакеты с водой

В группе «Инцидент Баранул» разместили ролик, в котором дети бросают с балкона многоэтажки пакеты с водой. В комментариях большинство горожан выразили возмущение и призвали наказать подростков.

Уютный балкон
Уютный балкон
ССО

На кадрах видно, что две девочки выбрасывают из окна пакеты, наполненные с водой. Самодельные бомбочки громко ударяются о землю.

«Родители, объясните своим деткам, что с седьмого этажа не хорошо бросать пакеты с водой на автомобили и прохожих», — сообщает автор записи.

Большинство пользователей негативно отреагировали на развлечение подростков. Комментаторы считают, что с детьми, как минимум, нужно провести беседу. Однако среди горожан нашлись и те, кто не увидел ничего страшного в подобных развлечениях. «Что касается водяных бомбочек, то этим баловались все», — заметил один из пользователей.

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